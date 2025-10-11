Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torna in azione il 'Falco': invade il campo in Norvegia-Israele, ma finisce in ospedale

Oggi alle 21:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

La sfida tra Norvegia e Israele ha avuto tanti momenti che meritano di essere raccontati, sul piano calcistico e non solo. Nei 90 minuti, gli scandinavi hanno affermato la loro netta superiorità vincendo per 5-0. Grande protagonista il solito Haaland, autore di una tripletta. Da segnalare, inoltre, la vicinanza mostrata dai tifosi norvegesi nei confronti della Palestina esponendo la loro bandiera con a fianco uno striscione con scritto: "Lasciate stare i bambini".

Inoltre, la sfida appena citata è stata quella del ritorno in azione di 'Falco'. All'anagrafe Mario Ferri, il 38 enne pescarese vent'anni gira gli stadi di tutto il mondo entrando di nascosto sul rettangolo verde per portare messaggi di qualunque genere. In questa occasione, ha fatto il suo ingresso in campo con una maglietta con scritto "Free Gaza". Una classica entrata ad alto effetto scenico, non finita però nel migliore dei modi. Ferri, infatti, è stato costretto ad una visita in ospedale per via di un taglio alla mano.

