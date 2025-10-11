Qual. Mondiali 2026 (Europa), i risultati delle 20.45: Turchia a valanga, bene la Spagna

La serata d calcio europeo ha regalato emozioni e gol, per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali del 2026. In campo 4 partite, iniziate alle ore 20.45. Tennistico 1-6 delle Turchia in trasferta contro la Bulgaria: grande protagonista Yildiz, autore di una doppietta. In rete anche il romanista Celik. Vince anche la Spagna, per 2-0 contro la Georgia. Successo di misura per il Portogallo sull'Irlanda, arrivato solo nel recupero e nonostante un inatteso errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo. 1-0 è anche il punteggio con cui l'Albania ha la meglio sulla Serbia.

Risultati e marcatori delle gare delle 20.45

Gruppo E

Bulgaria-Turchia 1-6

11' Guler (T), 13' Kirilov (B), 49' aut. Popov (T), 52', 56' Yildiz (T), 66' Celik (T), 90+3' Kahveci (T)

Spagna-Georgia 2-0

24' Yeremi Pino (S), 64' Oyarzabal (S)

Gruppo F

Portogallo-Irlanda 1-0

90+1' Neves (P)

Gruppo K

Serbia-Albania 0-1

45+2' Manaj (A)