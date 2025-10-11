Qual. Mondiali 2026 (Europa), i risultati al 45': Spagna ok, Serbia sotto con l'Albania
Oltre all'Italia, in campo contro l'Estonia, si stanno disputando altre 4 partite valide per i gironi europei delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Nessuna sorpresa da Spagna-Georgia, con la Roja avanti 1-0 grazie al gol di Yeremy Pino. Sempre nel Gruppo E, è 1-1 fin qui tra Bulgaria e Turchia. Strada in salita per la Serbia, che nel recupero va sotto con l'Albania. Nessun gol invece nell'altra sfida, visto che Portogallo-Irlanda va all'intervallo con il risultato fermo sullo 0-0.
Risultati e marcatori all'intervallo
Gruppo E
Bulgaria-Turchia 1-1
11' Guler (T), 13' Kirilov (B)
Spagna-Georgia 1-0
24' Yeremy Pino (S)
Gruppo F
Portogallo-Irlanda 0-0
Gruppo K
Serbia-Albania 0-1
45+2' Manaj (A)
