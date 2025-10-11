Rangers, niente ritorno in panchina di Gerrard: un 'no' dovuto a motivi di tempistiche

Steven Gerrard ha rifiutato la possibilità di tornare ai Rangers. Come riportato dalla BBC, in settimana si era parlato di questa suggestiva possibilità che però si è conclusa con un nulla di fatto. Alla base della decisione dell'ex numero 8 del Liverpool ci sono motivazioni legate alle tempistiche, ritenendo quindi rischioso tornare in questo momento sulla panchina del prestigioso club scozzese.

Gerrard ha avuto colloqui con il club della Premier League scozzese all'inizio di questa settimana, dopo il licenziamento di Russell Martin dalla carica di capo allenatore, avvenuto domenica. Si pensava che tali discussioni fossero andate a buon fine ma, sebbene si ritenga che il 45enne sia disponibile a tornare a Ibrox in futuro e che il club sia della stessa opinione, ciò non avverrà a breve.

Il tecnico è stato in precedenza alla guida dei Rangers tra il 2018 e il 2021, vincendo il titolo scozzese nella stagione 2020-21. Di recente ha espresso il desiderio di tornare ad allenare, dopo i periodi senza successo con l'Aston Villa e il club saudita Al-Ettifaq. Un ritorno in pista che poteva avvenire in Scozia, ma la leggenda di Liverpool e Nazionale inglese ha deciso di attendere ulteriori proposte.