Si gioca la classica tra City e Liverpool e l'Arsenal osserva: il programma di Premier League
È una domenica di Premier League ricca di appuntamenti interessanti, che si aprirà alle 15:00 con un poker di match interessanti. A Villa Park l'Aston Villa accoglierà il Bournemouth, mentre il Brentford se la vedrà contro il Newcastle. Il Crystal Palace affronterà in casa il Brighton, mentre il Nottingham Forest, infine, proverà a risalire la china in un match cruciale contro il Leeds. Il piatto forte arriva però per l'ora del tè perché alle 17:30 va in scena una classica degli ultimi anni si Premier League: la sfida tra Manchester City e Liverpool. Una partita che avrà anche l'Arsenal come spettatore particolarmente interessato.
PROGRAMMA 11^ GIORNATA
Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United 2-2
Everton-Fulham 2-0
West Ham-Burnley 3-2
Sunderland-Arsenal 2-2
Chelsea-Wolverhampton 3-0
Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool
QUESTA LA CLASSIFICA
1. Arsenal* 26
2. Chelsea* 20
3. Manchester City 19
4. Sunderland* 19
5. Tottenham* 18
6. Liverpool 18
7. AFC Bournemouth 18
8. Manchester United* 18
9. Crystal Palace 16
10. Brighton & Hove Albion 15
11. Everton* 15
12. Aston Villa 15
13. Brentford 13
14. Newcastle 12
15. Fulham* 11
16. Leeds 11
17. Burnley* 10
18. West Ham* 10
19. Nottingham Forest 6
20. Wolverhampton* 2
*una partita in più
