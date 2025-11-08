Brobbey fa impazzire lo Stadium of Light, Arsenal rallentato: 2-2 col Sunderland
Sembrava che la missione rimonta fosse completata ormai, quando l'Arsenal da 0-1 è riuscito a portarsi a 2-1 con i gol di Saka e Trossard. Eppure la rete nel corso dei minuti di recupero concessi (90'+4) ha permesso al Sunderland di ricavare l'ultima azione da palla gol che Brobbey ha capitalizzato al massimo: esploso lo Stadium of Light, i Gunners si arrendono al 2-2 e devono accontentarsi di un solo punto.
Così Mikel Arteta potrebbe essere accorciato da Guardiola e il City a -4, oltre alla maxi fuga negata allo scadere. La neopromossa Sunderland invece non smette di far sognare i propri tifosi, la scalata prosegue e l'aggancio con gli sky blues è realtà. Oltre che la zona Champions, a quota 19 punti.
Risultato
Sunderland-Arsenal 2-2
36' Ballard (S), 54' Saka (A), 74' Trossard (A), 90' Brobbey (S)
PROGRAMMA 11^ GIORNATA
Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United 2-2
Everton-Fulham 2-0
West Ham-Burnley 3-2
Sunderland-Arsenal 2-2
Chelsea-Wolverhampton ore 21
Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 26
2. Manchester City 19*
3. Sunderland 19
4. Tottenham 18
5. Liverpool 18*
6. Bournemouth 18*
7. Manchester United 18
8. Chelsea 17*
9. Crystal Palace 16*
10. Brighton 15*
11. Everton 15
12. Aston Villa 15*
13. Brentford 13*
14. Newcastle 12*
15. Fulham 11
16. Leeds 11*
17. Burnley 10
18. West Ham 10
19. Nottingham Forest 6*
20. Wolverhampton 2*
*una gara in meno