Brobbey fa impazzire lo Stadium of Light, Arsenal rallentato: 2-2 col Sunderland

Sembrava che la missione rimonta fosse completata ormai, quando l'Arsenal da 0-1 è riuscito a portarsi a 2-1 con i gol di Saka e Trossard. Eppure la rete nel corso dei minuti di recupero concessi (90'+4) ha permesso al Sunderland di ricavare l'ultima azione da palla gol che Brobbey ha capitalizzato al massimo: esploso lo Stadium of Light, i Gunners si arrendono al 2-2 e devono accontentarsi di un solo punto.

Così Mikel Arteta potrebbe essere accorciato da Guardiola e il City a -4, oltre alla maxi fuga negata allo scadere. La neopromossa Sunderland invece non smette di far sognare i propri tifosi, la scalata prosegue e l'aggancio con gli sky blues è realtà. Oltre che la zona Champions, a quota 19 punti.

Risultato

Sunderland-Arsenal 2-2

36' Ballard (S), 54' Saka (A), 74' Trossard (A), 90' Brobbey (S)

PROGRAMMA 11^ GIORNATA

Sabato 8 novembre

Tottenham-Manchester United 2-2

Everton-Fulham 2-0

West Ham-Burnley 3-2

Sunderland-Arsenal 2-2

Chelsea-Wolverhampton ore 21

Domenica 9 novembre

Aston Villa-Bournemouth

Brentford-Newcastle

Crystal Palace-Brighton

Nottingham Forest-Leeds

Manchester City-Liverpool

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Arsenal 26

2. Manchester City 19*

3. Sunderland 19

4. Tottenham 18

5. Liverpool 18*

6. Bournemouth 18*

7. Manchester United 18

8. Chelsea 17*

9. Crystal Palace 16*

10. Brighton 15*

11. Everton 15

12. Aston Villa 15*

13. Brentford 13*

14. Newcastle 12*

15. Fulham 11

16. Leeds 11*

17. Burnley 10

18. West Ham 10

19. Nottingham Forest 6*

20. Wolverhampton 2*

*una gara in meno