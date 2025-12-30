Raspadori, poco spazio ma voglia di emergere. Roma e Galatasaray attendono

Il profilo di Giacomo Raspadori continua a suscitare grande interesse in Turchia. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al Galatasaray, il club di Istanbul ritiene che le caratteristiche tecniche e tattiche dell’attaccante italiano si adattino perfettamente alle esigenze della squadra giallorossa, motivo per cui la sua situazione viene seguita con estrema attenzione.

L’ex Sassuolo non sta vivendo una stagione semplice sotto la guida di Diego Simeone. Lo spazio concessogli è stato limitato e, pur mostrando qualità quando chiamato in causa, Raspadori non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell'Atletico. Nonostante ciò, l’allenatore argentino non sarebbe favorevole a una sua partenza nel corso del mercato invernale. Il Galatasaray, però, non molla la presa. La dirigenza starebbe valutando seriamente la possibilità di presentare un’offerta ufficiale subito dopo la sfida di Champions League tra i due club, in programma il 21 gennaio in Turchia. L’idea sarebbe quella di un trasferimento in prestito secco, senza opzione di riscatto, formula ritenuta ideale per tutte le parti coinvolte.

In questa stagione Raspadori ha collezionato 14 presenze complessive con la maglia rojiblanca, per un totale di 406 minuti, mettendo a segno 2 gol e fornendo 3 assist. Numeri che non rispecchiano appieno il suo potenziale, ma che confermano la sua capacità di incidere anche con un minutaggio ridotto. Sul classe 2000 c'è anche la Roma, che osserva con interesse l’evolversi della situazione, pronta a inserirsi nella corsa all’attaccante qualora si aprisse uno spiraglio concreto per il suo trasferimento.