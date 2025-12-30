West Ham, salvezza a 5 punti. Espirito Santo allarmato: "Dobbiamo riequilibrare la rosa"

Il mercato di gennaio è praticamente alle porte e molti club stanno riflettendo se operare o meno per ovviare qualche mancanza all'interno delle rispettive rose. Il West Ham non fa eccezione, al momento terzultimo in classifica di Premier League (13 punti in 18 partite) e con un bisogno disperato di una svolta in stagione per evitare la retrocessione.

L’allenatore degli Hammers, Nuno Espírito Santo, ritiene che sia necessario "riequilibrare la rosa" in una finestra di mercato invernale "molto importante". A cinque punti dalla salvezza, in vista della gara casalinga di domani contro il Brighton, il tecnico ha parlato in conferenza stampa e si è sbilanciato a proposito di eventuali innesti da aggiungere: "Mercato? È molto importante. Dobbiamo riequilibrare la nostra rosa", la rapida replica ai giornalisti presenti che non lascia spazio a dubbi.

Alla domanda su quanti cambiamenti servano alla squadra, l'ex Nottingham Forest ha risposto: "Penso che dobbiamo riequilibrare la rosa. Ci sono ruoli in cui dobbiamo avere più opzioni", l'analisi rapida. Interrogato sulla sua fiducia nel riuscire a ingaggiare gli obiettivi il prossimo mese: "Ora è il momento di concentrarci sul Brighton, poi il club sta lavorando: la finestra di mercato si aprirà e prenderemo delle decisioni", la conclusione dell'allenatore saotomense.