Siviglia sempre più decimato: anche Ruben Vargas salterà il derby col Betis

Al peggio non c'è mai fine e lo sa bene il Siviglia. Durante la partita di ieri contro l’Espanyol, Ruben Vargas - uno dei migliori giocatori della squadra allenata da Matías Almeyda - ha subito un infortunio che lo terrà sicuramente fuori per il prossimo derby contro il Betis. Lo svizzero ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra in un’azione avvenuta a inizio ripresa. Il giocatore stesso si è accasciato a terra chiedendo il cambio e ha lasciato il campo zoppicando vistosamente, dirigendosi immediatamente verso gli spogliatoi dello RCDE Stadium.

Una sfida maledetta per la squadra di Almeyda, che ha perso 2-1 e ha fatto i conti con un altro infortunio: Adnan Januzaj ha infatti dovuto lasciare il posto a Ejuke a causa di un problema muscolare. Le assenze di Vargas e Januzaj si vanno ad aggiungere a quella già confermata di Nianzou, mentre resta da valutare la disponibilità di Azpilicueta per la sfida contro il Betis. Il tecnico dovrà così fare i conti con un centrocampo ridotto, cercando di gestire al meglio le rotazioni e le scelte tattiche per affrontare un match dal peso specifico altissimo per la stagione del Siviglia.

Con il derby alle porte, le notizie sull’infermeria non fanno che aumentare la pressione su Almeyda e sul suo staff, chiamati a inventarsi soluzioni per sopperire alle assenze.