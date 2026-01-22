Slot si lamenta dei "blocchi bassi" degli avversari. Gerrard: "Trovi soluzioni, troppi pareggi"

Arne Slot ha portato a casa una vittoria importante ieri, ma questo non basta. Intervistato da TNT Sports dopo il successo per 3-0 contro l’OM in Champions League, il tecnico del Liverpool ha spiegato le difficoltà incontrate nell’attuare il suo piano di gioco contro i francesi: "So bene perché non siamo sempre continui. Dipende soprattutto dal momento in cui la partita è più aperta, quando i giocatori possono muoversi tra le linee e sfruttare le tattiche. È completamente diverso rispetto a quando affronti un blocco basso, come oggi. Contro un blocco basso serve una qualità assolutamente diversa. Non ha molto a che fare con la preparazione prima della partita: hai molti palloni, arrivi nell’ultimo terzo e qualcosa dovrebbe accadere".

Dopo la partita, però, Steven Gerrard, ex centrocampista dei Reds, ha contestato il tecnico olandese, invitandolo a smettere di lamentarsi dei blocchi bassi e a trovare soluzioni sul campo: "Blocchi bassi contro il Liverpool ci sono sempre stati, da quando giocavo e ancor prima. Le squadre faranno di tutto per fermare il Liverpool. La chiave è trovare soluzioni. Hai i giocatori giusti: trasforma le partite contro blocchi bassi in vittorie invece che in pareggi. I grandi giocatori devono segnare per vincere le partite".

Nonostante le critiche, Gerrard ha riconosciuto i meriti di Slot: "Ha messo i giocatori nelle condizioni di dare il massimo, individualmente e come collettivo, in un ambiente ostile come l’Orange Vélodrome". Un messaggio chiaro: la vittoria c’è, ma la riflessione continua.