Liverpool, anche Gerrard interviene sullo sfogo di Salah: "Riconsideri le sue parole"

La tensione in casa Liverpool continua a crescere dopo lo sfogo di Mohamed Salah, rimasto in panchina nel 3-3 contro il Leeds United a Elland Road. L’egiziano aveva dichiarato di non avere alcun rapporto con il nuovo tecnico Arne Slot, parole che hanno immediatamente alimentato speculazioni sul suo futuro. Con diversi club dell’Arabia Saudita pronti a investire cifre elevate, l’ipotesi di un addio già a gennaio appare sempre più concreta.

A prendere posizione ora è una voce autorevole dell’universo Reds come quella Steven Gerrard. L’ex capitano del Liverpool, intervenuto a TNT Sports, ha invitato Salah a riflettere e a fare un passo indietro: "Capisco la sua delusione per non essere stato titolare, è naturale e la rispetto, ma screditare l’allenatore è un errore. Deve riconsiderare le sue parole e confrontarsi direttamente con lui".

Gerrard ha ricordato che qualsiasi calciatore attraversa momenti di frustrazione, ma che le reazioni a caldo possono facilmente travalicare i limiti: "Tutti abbiamo perso la testa almeno una volta nella nostra carriera. Quando la situazione si calmerà, Mo capirà che forse non avrebbe dovuto parlare in quel modo. È stato emotivo, impulsivo".