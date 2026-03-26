Barcellona, l'Al Hilal fa muro per Cancelo. Flick non ha fretta ma il portoghese è un affare

Joao Cancelo sta facendo parlare di sé nelle ultime settimane grazie alle sue prestazioni brillanti: gol, assist e un’incessante capacità di creare superiorità numerica lo rendono uno dei protagonisti del Barcellona di Flick. Il portoghese è arrivato in prestito dall'Al Hilal a gennaio e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Marca, i sauditi non avrebbero intenzione di cederlo ai blaugrana quest’estate, complicando eventuali trattative per un trasferimento definitivo.

Il nodo principale riguarda la clausola di riscatto: l’Al Hilal chiede almeno 15 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dalla dirigenza catalana, che non sembra disposta a sborsare tanto. Nonostante ciò, sia Flick che la dirigenza del Barça vorrebbero continuare a contare sulle qualità del difensore di 31 anni, consapevoli del suo gradimento per l’ambiente e dello slancio che può dare alla squadra.

Il tedesco, nei giorni scorsi, aveva infatti sottolineato la necessità di affrontare la situazione passo dopo passo: "Parleremo a fine stagione e vedremo cosa succede. Non è il momento di dire 'Voglio questo o quello'. Tutto può succedere". Il futuro dell'ex di Inter. Juventus e Manchester City sarà quindi una delle questioni calde del prossimo mercato estivo. Il portoghese sembra già avere in testa il proprio piano, ma la trattativa dipenderà dalle condizioni poste dall’Al Hilal.