Sospesa Rayo-Athletic, il messaggio sugli aeroplanini di carta: "Presa è nervoso"

Nell'ottava giornata della Liga spagnola è stata sospesa la partita fra Rayo Vallecano e Athletic Club a causa del lancio ripetuto di oggetti in campo da parte dei tifosi di casa. Nelle mire della contestazione che ha portato a tre differenti sospensioni del match - prima dell'interruzione definitiva, avvenuta al 45' - c'è la proprietà ed in particolare il presidente Raúl Martín Presa.

Fra gli oggetti lanciati in campo anche tanti aeroplanini di carta, sui quali è stato scritto un lungo messaggio contro Presa. Questo il testo del messaggio:

"È IL GIORNO DELLA PROTESTA. Presa è nervoso. È diventato un meme globale, è stato visto da tutti e sta finendo il sostegno di cui gode. È messo alle strette, tutti conoscono le sue negligenze e i suoi misfatti e la colpa è del Rayismo.

Ecco perché, anche se torniamo a giocare a Vallecas, non possiamo permettere che le acque si calmino. Dobbiamo continuare a intensificare la protesta e a mettere in luce i suoi imbrogli che ci permettano di cacciare Presa. Abbiamo sopportato a lungo, abbiamo sofferto molto, non abbiamo avuto una stagione tranquilla per molti anni e abbiamo raggiunto un punto di non ritorno in cui l'unica soluzione è la partenza di Presa e di tutto il suo entourage.

Da queste righe chiediamo a tutto il Rayismo di trasformare il malcontento in rabbia, salviamo il Rayo!". Nel testo del messaggio ci sono anche i punti da rispettare per la sfida, con l'indicazione di trasformare il volantino in aeroplanino per lanciarlo in campo, con la specifica del minuto.