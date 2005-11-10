LaLiga, Rayo Vallecano strepitoso: Celta Vigo battuto in casa con il punteggio di 3-0
Paolo Lora Lamia
Pomeriggio da sogno per il Rayo Vallecano, che annichilisce il Celta Vigo con il punteggio di 3-0. Mattatore De Frutos, autore di una doppietta. A circa un quarto d'ora dalla fine, il sigillo di Lopez. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
La Liga, il programma dell'11^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Villarreal - Espanyol 0-1
Sabato 31 ottobre
Levante - Atletico Madrid 0-2
Rayo Vallecano - Celta Vigo 3-0
Real Betis - Malaga ore 18.30
Barcellona - Alaves ore 21
Domenica 1 novembre
Getafe - Siviglia ore 14
Racing Santander - Real Madrid ore 16.15
Elche - Valencia ore 18.30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21
Lunedì 2 novembre
Deportivo La Coruna - Osasuna ore 21
La classifica
1. Atletico Madrid 28 punti
2. Barcellona 27
3. Real Madrid 24
4. Real Betis 20
5. Real Sociedad 19
6. Siviglia 17
7. Alavés 12
8. Athletic Club 12
9. Celta Vigo 12
10. Villarreal 12
11. Rayo Vallecano 12
12. Espanyol 11
13. Osasuna 11
14. Racing Santander 11
15. Deportivo 11
16. Levante 10
17. Elche 10
18. Getafe 9
19. Valencia 6
20. Malaga 5