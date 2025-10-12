Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spagna, De La Fuente: "Il nostro calcio fonte inesauribile di talento. Ho giocatori insaziabili"

Nel post partita di Spagna-Georgia, gara vinta dalla formazione iberica per 2-0, il ct Luis De La Fuente ha parlato così in conferenza stampa: “Stiamo migliorando costantemente. Abbiamo una squadra di giocatori meravigliosi, atleticamente insaziabili. Ci sono giocatori che si stanno unendo alla causa. Il calcio spagnolo è una fonte inesauribile di talento".

Sugli assenti: “Anche chi oggi non c’è è molto importante per noi. La loro assenza offre ad altri grandi talenti l'opportunità di giocare. È una grande gioia che ci permette di vedere il potenziale del calcio spagnolo".

Sui tagli di qualità che dovrà fare: “Starà a me prendere questa decisione, ma abbiamo un ottimo settore giovanile, dei grandi giocatori. È motivo di orgoglio. Non sono preoccupato. E a volte il calcio chiarisce i dubbi. Insisto, sono fortunato ad allenare una generazione di giocatori così meravigliosa e inesauribile. Non abbiamo altro che motivi per essere felici".

Sul rigore lasciato da Oyarzabal a Ferran Torres: “Abbiamo diversi specialisti sui calci piazzati. Questa è una squadra con un morale alto. Non sono solo compagni di squadra: sono una famiglia. Non mi è dispiaciuto che Ferran lo abbia tirato perché è un altro specialista. Abbiamo fiducia in tutti. Anche Pedri ne ha tirato uno a Tenerife”.

Sulle condizioni di Dani Olmo: “Era arrivato in perfette condizioni. Aveva solo un leggero fastidio e pensavamo che sarebbe migliorato durante la settimana. Ma in allenamento venerdì non stava bene, ed è per questo che se n'è andato: non avrebbe potuto giocare la partita di martedì”.

Su Pedri: “È un giocatore completo e molto serio. Pedri fa quasi tutto bene. È difficile vederlo sbagliare qualcosa. E lo fa così bene perché ci sono giocatori che lo aiutano a liberare quel potenziale. Oyarzabal? Mikel è un giocatore completo. Capisce la profondità, interpreta molto bene ogni situazione di gioco. Sono d'accordo che sia sottovalutato. Credo che non riceva il riconoscimento che merita. Lo stesso vale per Zubimendi, Fabian, Cucurella, Le Normand, Merino. Sono eccezionali, ma a volte la copertura mediatica degli altri li oscura un po’”.

