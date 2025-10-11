Spagna-Georgia, le formazioni ufficiali: Goglichidze guida la difesa, Kvara unica punta

Serata di grande calcio, con in campo le sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Tra quelle in programma per l'Europa, figura Spagna-Georgia: la Roja comanda il Gruppo E e vuole continuare nel suo trend positivo, mentre Kvara e compagni puntano al risultato di prestigio.

Classico 4-3-3 per la Nazionale iberica, con Pedri a dipingere calcio in mediana insieme a Merino e Zubimendi. Sagnol risponde piazzando il difensore dell'Udinese Goglichidze al centro del reparto arretrato e utilizzando L'ex Napoli Kvaratskhelia come unico riferimento offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Porro, Le Normand, Cubarsì, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Pino. Ct. De la Fuente

Georgia (5-4-1): Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Dvali, Goholeish; Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Mikautadze; Kvaratskhelia. Ct. Sagnol