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L'Augusta anticipa tutti: preso Sakar dal Lipsia, sul giovane tedesco c'era anche l'Inter

L'Augusta anticipa tutti: preso Sakar dal Lipsia, sul giovane tedesco c'era anche l'InterTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:27Calcio estero
Michele Pavese

Colpo dell'Augusta, che ha ufficializzato l’ingaggio di Faik Sakar. Il giovane talento si unirà al club a partire dalla prossima stagione; classe 2006, arriverà a parametro zero al termine del contratto con il Lipsia, in scadenza al termine dell’attuale annata.

Il 18enne, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco, ha firmato un accordo a lungo termine con il club bavarese, valido fino al 30 giugno 2030, segno della grande fiducia riposta nel suo potenziale. Il direttore sportivo Benni Weber ha commentato così l’operazione: "Faik Sakar si inserisce perfettamente nel nostro approccio sportivo e strategico. È un giovane con grande potenziale e ha scelto l’FCA perché siamo stati in grado di presentargli un piano chiaro per il suo sviluppo verso il calcio di Bundesliga".

Anche il giocatore ha spiegato le ragioni della sua scelta: “L'Augusta offre ai giovani l’ambiente ideale per crescere passo dopo passo. Ci sono molti esempi positivi in questo senso. Sono convinto che sia la scelta giusta per la mia crescita, quindi sono molto felice". Sakar, attaccante destro, ha finora collezionato una presenza in Bundesliga con il Lipsia, ma ha giocato principalmente nelle selezioni giovanili U17 e U19 del club, oltre che nella UEFA Youth League. A livello internazionale ha inoltre rappresentato la Germania nelle categorie giovanili U15, U16 e U17, confermando un percorso di crescita costante che ora lo porta verso la sua prima vera esperienza nel calcio professionistico. Sulle sue tracce c'era anche l'Inter.

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