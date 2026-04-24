Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Contratto in scadenza per Rexhbecaj: il kosovaro lascerà l'Augusta e tornerà al Wolfsburg

Contratto in scadenza per Rexhbecaj: il kosovaro lascerà l'Augusta e tornerà al WolfsburgTUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Ninni/Image Sport
Oggi alle 19:56Calcio estero
Michele Pavese

L’Augusta ha ufficializzato che il centrocampista Elvis Rexhbecaj lascerà il club al termine della stagione. Il contratto del giocatore, in scadenza a giugno, non sarà rinnovato, e il nazionale del Kosovo farà ritorno al Wolfsburg, società in cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha esordito in Bundesliga.

Rexhbecaj, arrivato ad Augusta nell’estate del 2022, ha vissuto quattro stagioni importanti, collezionando 117 presenze ufficiali, condite da 6 gol e 2 assist. Numeri che raccontano il suo contributo costante all’interno della squadra, soprattutto per intensità, equilibrio e spirito di sacrificio. Il direttore sportivo Benni Weber, ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del giocatore: "Dopo un confronto aperto e costruttivo abbiamo deciso di non prolungare il contratto di Elvis. Ha sempre dato tutto in campo e messo la squadra al primo posto, e lo ringraziamo sinceramente. Chi conosce Elvis sa che continuerà a dare il massimo fino all’ultima partita della stagione".

Lo stesso Rexhbecaj ha salutato l’ambiente con parole di grande riconoscenza: "Sono stati quattro anni molto importanti della mia carriera, per i quali sarò sempre grato. L’Augusta, i tifosi e lo spogliatoio resteranno sempre speciali per me. In estate inizierà un nuovo capitolo al mio club d’origine, ma fino ad allora il mio focus sarà totalmente su questo finale di stagione. Darò tutto fino all’ultima partita per chiudere nel miglior modo possibile".

Articoli correlati
UFFICIALE: Elvis in Augsburg. Rexhbecaj lascia il Wolfsburg a titolo definitivo UFFICIALE: Elvis in Augsburg. Rexhbecaj lascia il Wolfsburg a titolo definitivo
Rexhbecaj dirà addio al Wolfsburg. Vicino l'accordo per il trasferimento all'Augusta... Rexhbecaj dirà addio al Wolfsburg. Vicino l'accordo per il trasferimento all'Augusta
Altre notizie Calcio estero
Glasner cerca il 4° successo su 4 sfide sul Liverpool: "Sarebbe unico, siamo motivatissimi"... Glasner cerca il 4° successo su 4 sfide sul Liverpool: "Sarebbe unico, siamo motivatissimi"
Contratto in scadenza per Rexhbecaj: il kosovaro lascerà l'Augusta e tornerà al Wolfsburg... UfficialeContratto in scadenza per Rexhbecaj: il kosovaro lascerà l'Augusta e tornerà al Wolfsburg
Senesi da De Zerbi, ma a una condizione: il Tottenham deve restare in Premier Senesi da De Zerbi, ma a una condizione: il Tottenham deve restare in Premier
L'Augusta anticipa tutti: preso Sakar dal Lipsia, sul giovane tedesco c'era anche... UfficialeL'Augusta anticipa tutti: preso Sakar dal Lipsia, sul giovane tedesco c'era anche l'Inter
Fonseca avverte il Lione: "Bene il successo col PSG ma con l'Auxerre dobbiamo ripeterci"... Fonseca avverte il Lione: "Bene il successo col PSG ma con l'Auxerre dobbiamo ripeterci"
Il "like" di Mbappé, la clausola per liberarsi gratis dal Benfica: Mou al Real, tutti... Il "like" di Mbappé, la clausola per liberarsi gratis dal Benfica: Mou al Real, tutti gli scenari
Dalle stelle al dimenticatoio, ora è rinato nel Girona: su Ounahi piomba il Manchester... Dalle stelle al dimenticatoio, ora è rinato nel Girona: su Ounahi piomba il Manchester City
Sporting, Fresneda fa gruppo nonostante l'infortunio: siparietto social con Araujo... Sporting, Fresneda fa gruppo nonostante l'infortunio: siparietto social con Araujo
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan-Como a Perth convince la FIFA: in arrivo protocollo per consentire le partite all'estero
Immagine top news n.2 Ranieri: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"
Immagine top news n.3 Atalanta, Palladino e il rinnovo: primo incontro fatto. Discorso rimandato a fine stagione
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini e l'addio a Ranieri: "Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano”
Immagine top news n.5 La Roma al primo posto e la piena fiducia in Gasp. Duro comunicato per l'addio di Ranieri
Immagine top news n.6 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine top news n.7 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.2 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Ranieri, non sarei sorpreso se tornasse in panchina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Giacchetta: "Impatto positivo di Giampaolo, col VAR non siamo fortunati"
Immagine news Serie A n.2 L'attore Roja, ex genero di Ranieri: "Ho una lista di Giuda che farò piangere. Pecoroni"
Immagine news Serie A n.3 Roma, ora la ripartenza. Milan-Juve, caccia al secondo posto
Immagine news Serie A n.4 Napoli-Cremonese, formazioni ufficiali: Alisson Santos dal 1'. Grigiorossi con Okereke
Immagine news Serie A n.5 Infortunio Gila, nota medica della Lazio: "Trauma alla caviglia di lieve entità"
Immagine news Serie A n.6 Repice: "Lautaro Martinez mi esalta. Chivu fa un record per l'Inter se vince lo Scudetto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 "Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere del Cesena
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato”
Immagine news Serie B n.6 Clamoroso in casa Sampdoria, si è dimesso il presidente Matteo Manfredi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gallo pensa già al futuro: "Sensazioni positive. Lo sono state fin dall'inizio"
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini: "Citerò FIGC e FIP, risarcimento da 100 milioni di euro"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Floro Flores non molla nulla: "Non voglio perdere neanche con i miei figli"
Immagine news Serie C n.4 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.5 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Immagine news Serie C n.6 Il Foggia si gioca la salvezza, Barilari: "Potrei vivere una delle serate più brutte della mia vita"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?