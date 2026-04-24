Ufficiale Contratto in scadenza per Rexhbecaj: il kosovaro lascerà l'Augusta e tornerà al Wolfsburg

L’Augusta ha ufficializzato che il centrocampista Elvis Rexhbecaj lascerà il club al termine della stagione. Il contratto del giocatore, in scadenza a giugno, non sarà rinnovato, e il nazionale del Kosovo farà ritorno al Wolfsburg, società in cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha esordito in Bundesliga.

Rexhbecaj, arrivato ad Augusta nell’estate del 2022, ha vissuto quattro stagioni importanti, collezionando 117 presenze ufficiali, condite da 6 gol e 2 assist. Numeri che raccontano il suo contributo costante all’interno della squadra, soprattutto per intensità, equilibrio e spirito di sacrificio. Il direttore sportivo Benni Weber, ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del giocatore: "Dopo un confronto aperto e costruttivo abbiamo deciso di non prolungare il contratto di Elvis. Ha sempre dato tutto in campo e messo la squadra al primo posto, e lo ringraziamo sinceramente. Chi conosce Elvis sa che continuerà a dare il massimo fino all’ultima partita della stagione".

Lo stesso Rexhbecaj ha salutato l’ambiente con parole di grande riconoscenza: "Sono stati quattro anni molto importanti della mia carriera, per i quali sarò sempre grato. L’Augusta, i tifosi e lo spogliatoio resteranno sempre speciali per me. In estate inizierà un nuovo capitolo al mio club d’origine, ma fino ad allora il mio focus sarà totalmente su questo finale di stagione. Darò tutto fino all’ultima partita per chiudere nel miglior modo possibile".