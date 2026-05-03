Spunta Messi al GP di F1 a Miami: sale sulla monoposto di Kimi Antonelli e posa con lui

Una visita a sorpresa che fa il giro del mondo: c'è anche Leo Messi ad assistere al GP di Formula 1 a Miami. Il fuoriclasse argentino si è fatto fotografare mentre saliva sulla monoposto di Kimi Antonelli al box Mercedes, per poi posare con il talento italiano e George Russell. Lo stesso Kimi ha indossato una maglia dell'Inter Miami per l'occasione.

JAJAJA, LIONEL MESSI SUBIDO AL MERCEDES DE KIMI ANTONELLI EN LA PREVIA DEL GP DE MIAMI.



ESPECTACULAR. 🇦🇷🏎️ pic.twitter.com/hEjoAnvYgh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 3, 2026

Il capitano della Nazionale Campione del Mondo in carica non si è dimenticato della sua Argentina. Oltre ai già citati piloti infatti ha avuto anche un colloquio con il connazionale Franco Colapinto. Messi è accompagnato dalla moglie Antonela Roccuzzo, oltre che dai loro tre figli, Thiago, Mateo e Ciro. Oltre all'ex Barcellona sono presenti all'evento altri grandi dello sport: dall'ex tennista Rafael Nadal al golfista Jon Rahm e l'ex giocatore dell'NBA Shaquille O'Neal.