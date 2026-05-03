Spunta Messi al GP di F1 a Miami: sale sulla monoposto di Kimi Antonelli e posa con lui
Una visita a sorpresa che fa il giro del mondo: c'è anche Leo Messi ad assistere al GP di Formula 1 a Miami. Il fuoriclasse argentino si è fatto fotografare mentre saliva sulla monoposto di Kimi Antonelli al box Mercedes, per poi posare con il talento italiano e George Russell. Lo stesso Kimi ha indossato una maglia dell'Inter Miami per l'occasione.
JAJAJA, LIONEL MESSI SUBIDO AL MERCEDES DE KIMI ANTONELLI EN LA PREVIA DEL GP DE MIAMI.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 3, 2026
ESPECTACULAR. 🇦🇷🏎️ pic.twitter.com/hEjoAnvYgh
Il capitano della Nazionale Campione del Mondo in carica non si è dimenticato della sua Argentina. Oltre ai già citati piloti infatti ha avuto anche un colloquio con il connazionale Franco Colapinto. Messi è accompagnato dalla moglie Antonela Roccuzzo, oltre che dai loro tre figli, Thiago, Mateo e Ciro. Oltre all'ex Barcellona sono presenti all'evento altri grandi dello sport: dall'ex tennista Rafael Nadal al golfista Jon Rahm e l'ex giocatore dell'NBA Shaquille O'Neal.