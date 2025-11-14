Francia, Mbappé lascia il ritiro: infiammazione alla caviglia destra, torna a Madrid

La Federazione Francese di Calcio (FFF) ha confermato che Kylian Mbappé (26 anni) non prenderà parte all'ultima partita di qualificazione ai Mondiali della Francia contro l'Azerbaigian. La squadra francese, dopo aver ottenuto la qualificazione ai Mondiali grazie alla vittoria per 4-0 contro l'Ucraina giovedì, viaggerà nelle prossime verso l'Azerbaigian per concludere la sua campagna. Tuttavia, Mbappé, che ha segnato una doppietta in quella partita avvicinandosi al record di 57 gol di Olivier Giroud per i Bleus, non si unirà al gruppo.

Attraverso un comunicato, la federazione ha rivelato che il capitano della Francia soffre di una infiammazione alla caviglia destra e dovrà sottoporsi a ulteriori esami. Di conseguenza, non viaggerà con la squadra e farà ritorno al suo club.

Mbappé non prenderà parte a questa partita ininfluente ai fini della classifica. Anche Manu Koné, squalificato, ha lasciato il ritiro, così come Eduardo Camavinga, il quale è rientrato al Real Madrid. Quest'ultimo ha lottato con un lieve problema al tendine del ginocchio, che lo aveva già escluso dalla vittoria per 4-0 di giovedì sera.