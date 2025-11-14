Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Celtic, accelerata per la panchina: Wilfried Nancy ottiene il via libera per trattare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 21:26Calcio estero
Michele Pavese

Il Celtic entra nella fase decisiva della sua ricerca del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, i Columbus Crew hanno concesso a Wilfried Nancy il permesso di parlare con i campioni di Scozia, aprendo un dialogo ufficiale per la successione sulla panchina biancoverde.

Nancy, 48 anni, reduce da una stagione chiusa con l’eliminazione al primo turno dei play-off MLS, è considerato uno dei profili principali sul taccuino della dirigenza del Celtic. Nominato MLS Coach of the Year 2024, il tecnico francese ha conquistato negli ultimi due anni MLS Cup, Leagues Cup e ha guidato Columbus alla finale della CONCACAF Champions Cup, costruendosi una reputazione di allenatore moderno, ambizioso e dal gioco riconoscibile.

Il club scozzese avrebbe avviato da giorni i contatti con gli agenti di Nancy e ritiene che il tecnico sia aperto all’idea di trasferirsi a Glasgow. Un colloquio diretto tra le parti è atteso nel weekend. Nel frattempo, la dirigenza del Celtic prosegue la sua serie di incontri a Londra: il principale azionista Dermot Desmond ha visto l’allenatore ad interim Martin O’Neill per capire se il 73enne sarebbe disposto a restare fino alla pausa per le nazionali, qualora non venisse trovato subito un accordo con il nuovo tecnico. O’Neill, però, non ha dato certezze sul proprio futuro: "Non so se sarò in carica contro il St Mirren. Sono qui solo per tenere la barca a galla finché non si farà una scelta definitiva", ha dichiarato alla BBC.

Nancy, dal canto suo, non si è sbilanciato sulle voci di un possibile approdo in Scozia: "Non sono qui per parlare di me, ma della squadra. Non ho nulla da aggiungere sui rumors", ha detto nella conferenza di fine stagione dei Columbus Crew.

