Liverpool, una commissione indipendente giudica regolare il gol annullato a van Dijk col City

Il gol annullato a Virgil van Dijk per un presunto fuorigioco di Andy Robertson nella sfida persa dal Liverpool per 3-0 contro il Manchester City sarebbe in realtà valido. Lo ha stabilito la commissione che esamina i fatti di gioco in Premier League, composta da tre ex giocatori/allenatori, un rappresentante della Premier League e uno della PGMOL (l’organo che supervisiona l’arbitraggio professionistico inglese).

La commissione ha rivalutato il gol dell’olandese e ha ritenuto errata la decisione dell’arbitro Chris Kavanagh, come riportato dal Times. Secondo il KMI panel, Robertson non avrebbe interferito in modo significativo con l’azione del portiere Gianluigi Donnarumma, per cui il gol avrebbe dovuto essere convalidato. La commissione ha però sottolineato che il VAR ha agito correttamente nel non ribaltare la decisione in campo, poiché può intervenire solo in caso di errori chiari e oggettivi.

Dopo la partita, l’allenatore Arne Slot aveva già espresso il suo disappunto: "Credo sia evidente che sia stata presa una decisione sbagliata. Robertson non ha assolutamente interferito con il portiere. L’assistente ha impiegato appena 13 secondi per alzare la bandierina e segnalare il fuorigioco, quindi c’è stata comunicazione. Questo gol avrebbe potuto cambiare il corso della partita a nostro favore". Una decisione che, a distanza di giorni, riaccende le polemiche e i rimpianti dei giocatori di Liverpool.