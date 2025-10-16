Tre portieri schierati e un’impresa storica: il Marocco è in finale del Mondiale U20

Il Marocco ha scritto una pagina di storia nel Mondiale Under-20, eliminando la Francia dopo un incredibile partita decisa ai rigori (5-4). La squadra di Mohamed Ouahbi ha stupito il mondo non solo per la grinta, ma per una scelta tattica mai vista: l’utilizzo di tutti e tre i portieri a disposizione durante la semifinale.

Il match era iniziato nel segno del portiere titolare, Yanis Benchaouch, autore di diversi interventi decisivi nella prima frazione. Ma al 64', un infortunio alla gamba lo ha costretto a lasciare il campo. Al suo posto è entrato Ibrahim Gomis, giovane estremo difensore dell’Olympique Marsiglia, che ha mantenuto la porta inviolata fino al termine dei supplementari. Nel finale, Ouahbi ha deciso di giocarsi il tutto per tutto: dentro il terzo portiere, Abdelhakim Mesbahi, per la lotteria dei rigori. Una mossa da genio. Il numero uno dell’AS FAR ha prima osservato il tiro di Beyuku infrangersi sul palo, poi ha parato la conclusione decisiva di Djylian N’Guessan, regalando al Marocco la prima finale mondiale della sua storia nella categoria.

"Non riesco ancora a piegare la gamba, ma la cosa più importante è la vittoria", ha dichiarato Benchaouch a Arryadia TV, ringraziando i compagni Gomis e Mesbahi. Commosso, Ouahbi ha commentato: "È un momento storico, ma non vogliamo fermarci qui. Ora vogliamo vincere la coppa". Il sogno marocchino continua: in finale li attende l’Argentina, per un duello tra cuore e talento destinato a entrare nella leggenda.