Supercoppa di Spagna, Real si aggiudica il derby: 2-1 all'Atletico. In finale sarà Clasico

Sarà Barcellona-Real Madrid la finale di Supercoppa di Spagna. Dopo il successo netto della formazione blaugrana contro l'Athletic Bilbao, questa sera le Merengues si sono imposte per 2-1 sull'Atletico Madrid nell'altra semifinale del torneo che si sta disputando a Jeddah. Una partita vibrante ma che ha visto ancora una volta i Blancos imporsi sui Colchoneros anche in Arabia Saudita.

Il Real è passato in vantaggio dopo appena due minuti con la rete di Valverde mentre al decimo del secondo tempo è Rodrygo ad aver firmato il raddoppio. Tre minuti più tardi l’Atletico si rifa sotto con Sorloth che ha accorciato le distanze. I biancorossi hanno cercato a più riprese di trovare il pareggio ma i Blancos hanno retto l’urto nonostante i sette minuti di recupero.

L'ultimo atto del torneo sarà domenica prossima sempre al King Abdullah Sports City. Barcellona contro Real Madrid. Semplicemente il Clasico.