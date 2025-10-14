Svezia, c'è ancora chi crede nel Mondiale. Astrom: "C'è ancora una possibilità"

Il commissario tecnico della Nazionale svedese, Jon Dahl Tomasson, è stato esonerato poche ore fa. La decisione arriva dopo che la squadra si è ritrovata all'ultimo posto del proprio girone di qualificazione ai Mondiali, nonostante potesse contare su una coppia d'attacco di livello come Alexander Isak e Viktor Gyökeres.

"Il consiglio di amministrazione della Federazione Calcistica Svedese (Svenska Fotbollförbundet - SvFF) ha preso la decisione di risolvere l'incarico di Jon Dahl Tomasson come commissario tecnico della Nazionale maschile. La decisione si basa sui risultati insufficienti ottenuti nelle qualificazioni ai Mondiali. L'incarico di Jon Dahl Tomasson termina con effetto immediato. La risoluzione è stata decisa dal consiglio di amministrazione della SvFF martedì ed è motivata dagli scarsi risultati nelle qualificazioni al Mondiale.

Il presidente della Federazione Calcistica Svedese, Simon Åström ha parlato così della scelta presa: "La decisione presa dal consiglio federale si fonda sul fatto che la squadra nazionale maschile non ha fornito i risultati che speravamo. C'è ancora una possibilità di accedere ai playoff a marzo e la nostra responsabilità è assicurarci di avere le condizioni ottimali possibili per raggiungere la fase finale del Mondiale. Riteniamo che per fare ciò sia necessaria una nuova guida sotto forma di un nuovo commissario tecnico".