Salah e Marmoush in panchina, l'Egitto rischia grosso. Il portiere Shobeir eroe con l'Angola

L’Egitto ha evitato la debacle ma ha rischiato grosso contro l’Angola, centrando l’accesso agli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025. Senza le stelle Mohamed Salah e Karim Marmoush, rimaste in panchina per scelta tecnica, i Faraoni hanno faticato più del previsto e solo grazie a Mostafa Shobeir e alla traversa sono riusciti a strappare un pareggio che li qualifica come primi del girone, nonostante la vittoria della Sudafrica.

Patrice Beaumelle aveva optato per la prudenza, preservando i due protagonisti principali in vista della fase a eliminazione diretta. L’assenza dei leader si è fatta sentire: il gioco offensivo ha perso incisività e la difesa ha sofferto le iniziative angolane, che hanno dominato la partita senza però concretizzare le numerose occasioni create. Shobeir, venticinquenne portiere dell’Al Ahly, ha risposto presente con interventi decisivi, fermando prima Mabululu e poi Fredy, mantenendo la porta inviolata nei momenti chiave. Nel finale, solo la traversa ha negato il gol a Benson, salvando l’Egitto da una possibile sconfitta storica.

Shobeir si conferma così come uno dei nuovi punti di riferimento della nazionale egiziana. Cresciuto all’ombra di El Shenawy, il giovane portiere ha l’occasione di guadagnare centralità e visibilità nel torneo continentale, attirando anche l’interesse di club europei come Valencia, Girona e Getafe. Come sottolineato dal padre Ahmed, una buona Coppa d’Africa potrebbe spalancargli le porte del calcio europeo.