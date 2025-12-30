Getafe, l'anno non si chiude bene: problema al menisco per Mayoral, rischia lungo stop

Brutte notizie per José Bordalás e per il Getafe: l’attaccante Borja Mayoral sarà fermo ai box per un infortunio al ginocchio destro, proprio nel momento in cui la squadra aveva bisogno di ritrovare fiducia in attacco. Dopo un periodo segnato da visite mediche e pause forzate, il centravanti subisce un nuovo stop che rischia di compromettere ulteriormente la sua stagione.

Le prime indicazioni parlano di un problema al menisco, sebbene il club non abbia ancora rilasciato un comunicato ufficiale dettagliato. L’allarme è scattato ieri, quando Mayoral non si è allenato con il gruppo. La situazione desta particolare preoccupazione perché riguarda la ginocchio destro, quello considerato "buono", dopo l’operazione al ginocchio sinistro subita nel 2024. Al momento, i tempi di recupero stimati sono di almeno quattro settimane, ma potrebbero allungarsi in base all’evoluzione clinica.

L’assenza dell'ex giocatore della Roma lascia Bordalás con poche alternative: l’unico attaccante naturale rimasto è Juanmi, riducendo sensibilmente le opzioni offensive in un mese cruciale per il Getafe, squadra già in difficoltà nel trovare la via del gol. La situazione potrebbe spingere la dirigenza a muoversi nel mercato invernale, alla ricerca di un rinforzo offensivo. Una necessità però vincolata ai limiti salariali della Liga, con l'obbligo di liberare spazio eventualmente cedendo qualche giocatore. Tra i nomi in lizza figurano Chimy Ávila, offerto dal Betis, e Enes Ünal.