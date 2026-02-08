Manchester City, Guardiola esalta Bernardo Silva: "È una gioia per me allenarlo"

Domenica indimenticabile per il Manchester City che, vincendo 1-2 in rimonta ad Anfield contro il Liverpool, resta a -6 dall'Arsenal e tiene ancora aperta la Premier League. Questa l'analisi al termine dei 90 minuti di Pep Guardiola, ai microfoni di BBC Match of the Day: "È stata una pubblicità brillante per la Premier League. Il primo tempo è stato davvero buono e abbiamo perso un po' di slancio nella ripresa. Anfield può dare la stessa sensazione. Dopo, abbiamo giocato più direttamente e poi abbiamo perso palla e siamo stati così passivi. Gran gol di Szoboszlai e poi, guidati dal nostro capitano Bernardo, siamo tornati in partita".

Il mister dei Citizens prosegue: "Lo spirito c'è stato e in generale il primo tempo è stato davvero buono, mentre nel secondo tempo c'è stata un po' di stanchezza. Omar ed Erling sono stati passivi ed è per questo che abbiamo faticato."

Su Bernardo Silva: "È uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato. È il capitano perfetto. È una gioia per me, come allenatore, averlo. La squadra viene prima di tutto. Il suo contributo è enorme ed è una delle leggende di questo club".