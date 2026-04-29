Ufficiale A meno di un anno dal suo arrivo, c'è già il rinnovo: l'Hoffenheim punta forte su Avdullahu

L'Hoffenheim continua a programmare le prossime stagioni, puntando sulla continuità e sulla crescita interna. Il club ha ufficializzato anche il rinnovo anticipato di Leon Avdullahu, centrocampista che si è imposto rapidamente come uno dei punti fermi della squadra.

Arrivato dal Basilea nell’estate 2025, il giocatore non ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in Bundesliga: nella sua prima stagione ha collezionato 31 presenze, arricchite da due assist, diventando un titolare stabile sotto la guida di Christian Ilzer. Numeri e rendimento che hanno convinto la dirigenza a blindarlo, adeguandone anche il contratto.

Il direttore sportivo Andreas Schicker ha sottolineato le qualità del centrocampista, evidenziandone la capacità di leggere il gioco e il peso nella manovra. Parole condivise dallo stesso Avdullahu, che ha ribadito il proprio attaccamento al club e la volontà di proseguire nel percorso di crescita intrapreso.

Nel finale di stagione, l’Hoffenheim sarà atteso da sfide delicate, tra cui quella contro lo Stoccarda e gli impegni con Werder Brema e Borussia Mönchengladbach, con Avdullahu pronto a confermarsi protagonista.