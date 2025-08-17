Ufficiale Taylan Bulut passa al Besiktas: per lui contratto fino al 2030 con le Aquile nere

Taylan Bulut è l'ultimo talento dello Schalke a tentare la fortuna altrove: il 19enne si trasferisce al Beşiktaş per una cifra riportata di 6 milioni di euro. Il club di Istanbul ha confermato l'operazione e un contratto fino al 2030 per il nazionale tedesco Under 19: "Taylan Bulut ha completato il trasferimento definitivo al Besiktas, squadra della Süper Lig, dopo che i due club sono riusciti a raggiungere un accordo sulla cifra necessaria per il trasferimento del diciannovenne", si legge sul sito ufficiale del club tedesco.

“Il trasferimento al Beşiktaş è la decisione giusta per tutti, sia dal punto di vista sportivo che finanziario,” ha spiegato il direttore del settore professionistico Youri Mulder. “Il fatto che Taylan si trasferisca in una delle migliori squadre turche è a testimonianza dell'eccellente formazione che ha ricevuto presso l'accademia Knappenschmiede. Insieme a tutti i suoi compagni di squadra degli ultimi cinque anni, vorrei ringraziare Taylan per il suo impegno e augurargli il meglio per il suo futuro personale e sportivo".