Ufficiale Teddy Teuma lascia il Reims. Il trequartista maltese torna in Belgio: è dello St. Liegi

Si chiude l’avventura di Teddy Teuma con la maglia del Reims. Arrivato nell’estate del 2023 dall’Union Saint-Gilloise, il centrocampista lascia oggi il club francese per intraprendere una nuova esperienza allo Standard di Liegi, tornando così in Belgio.

In due stagioni e mezza in Rouge et Blanc, Teuma ha collezionato 69 presenze ufficiali, risultando decisivo in 23 occasioni tra gol e assist. Numeri che raccontano solo in parte il suo impatto: giocatore di carattere e leadership, ha saputo lasciare un segno profondo grazie alla sua intensità, alla visione di gioco e a una personalità forte, capace di emergere anche nei momenti più delicati.

Il suo percorso a Reims resterà legato all’immagine di un centrocampista combattivo, sempre al servizio della squadra, punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Un profilo che ha contribuito a definire l’identità del gruppo nelle ultime stagioni. Nel messaggio di commiato, Teuma ha voluto ringraziare società, staff e compagni: "È arrivato il momento di lasciare la nave. Nonostante alti e bassi, porto con me tanti bei ricordi. Grazie Stade de Reims, vi auguro una grande stagione e di tornare in Ligue 1".