Ter Stegen in prestito al Girona: "Lascio il Barça dopo 12 anni, ho sentimenti contrastanti"

Marc-André Ter Stegen ha deciso di trasferirsi in prestito al Girona fino al termine della stagione. Il portiere tedesco, 33 anni, punta a ritrovare continuità e minuti di gioco per mantenere vive le speranze di convocazione alla Coppa del Mondo 2026 con la Germania.

Nato a Mönchengladbach il 30 aprile 1992, Ter Stegen ha esordito in Bundesliga giovanissimo, per poi trasferirsi al Barcellona nel 2014. In dodici stagioni in blaugrana ha collezionato 423 presenze ufficiali, vincendo una Champions League, sei campionati spagnoli, sei Coppe del Re, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Considerato tra i portieri più completi del calcio moderno, Ter Stegen è apprezzato per il gioco con i piedi, i riflessi pronti, la sicurezza nei tiri ravvicinati e la capacità di guidare la difesa con personalità e leadership.

Prima di partire, il tedesco ha voluto salutare i compagni e il club con un messaggio emozionante sui social: "Oggi è il mio ultimo giorno con compagni e staff. Ho sentimenti contrastanti: tantissimi ricordi e momenti indimenticabili. Questo club e questo spogliatoio sono stati la mia casa per quasi 12 anni. Ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano, un’esperienza che porterò sempre con me. Vi ringrazio di cuore per tutto il sostegno ricevuto".