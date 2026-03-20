Thauvin in gol, il Lens sogna ancora: 5-1 all'Angers e sorpasso al PSG (che ha 2 gare in meno)

Il Lens dell'ex Udinese Florian Thauvin ne fa 5 (a 1) all'Angers e sorpassa, almeno per una notte, la corazzata Paris Saint-Germain in vetta alla classifica della Ligue 1. Proprio Thauvin ha trovato la rete che ha aperto il match, al 13' del primo tempo. Il Lens è ora a +2 dal PSG, secondo. La squadra di Luis Enrique giocherà domani in trasferta, contro il Nizza, ma ha da recuperare anche la sfida contro il Nantes.

Il risultato

Lens-Angers 5-1

13' Thauvin (L), 25' e 48' Edouard (L), 62' Machine (A), 72' Udol (L)

Venerdì 20 marzo

Lens-Angers 5-1

Sabato 21 marzo

Tolosa-Lorient

Auxerre-Brest

Nizza-Psg

Domenica 22 marzo

Lione-Monaco

Rennes-Metz

Paris FC-Le Havre

Marsiglia-Lille

Nantes-Strasburgo

La classifica di Ligue 1

1. Lens 59 (27)

2. PSG 57 (25)

3. Marsiglia 49 (26)

4. Lione 47 (26)

5. Lilla 44 (26)

6. Monaco 43 (26)

7. Rennes 43 (26)

8. Lorient 37 (26)

9. Strasburgo 37 (26)

10. Brest 36 (26)

11. Tolosa 34 (26)

12. Angers 33 (26)

13. Paris FC 28 (26)

14. Le Havre 27 (26)

15. Nizza 25 (26)

16. Auxerre 19 (26)

17. Nantes 17 (25)

18. Metz 13 (26)