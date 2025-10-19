Celta unica ne LaLiga a non aver mai vinto: con la Real Sociedad il successo sfugge all'89'

Il Celta Vigo rinvia per l'ennesima volta l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Delundente 1-1 casalingo per i galiziani contro la Real Sociedad ultima in classifica. Pesa tantissimo l'espulsione di Starfelt prima dell'intervallo. Celta che si era portato avanti al 20' con Pablo Duran e che si è visto raggiungere all'89' da Carlos Soler.

Pertanto i celestes dopo 9 giornate di campionato restano gli unici ne LaLiga senza aver ancora vinto. Incredibile lo score ottenuto fin qui: 7 vittorie e 2 sconfitte. Allargando il discorso agli altri campionati e considerando la Top 5 ecco le altre squadre mai vincenti: Wolverhampton (Premier League), Borussia Monchengladbach (Bundesliga), Metz (Ligue 1), Fiorentina, Genoa, Hellas Verona e Pisa (Serie A).

9ª GIORNATA

Oviedo - Espanyol 0-2

Siviglia - Maiorca 1-3

Barcellona - Girona 2-1

Villarreal - Betis 2-2

Atlético Madrid - Osasuna 1-0

Elche - Athletic 0-0

Celta - Real Sociedad 1-1

Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)

Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)

Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Barcellona 22

2. Real Madrid 21

3. Villarreal 17

4. Atletico Madrid 16

5. Betis Siviglia 15

6. Espanyol 15

7. Elche 14

8. Athletic 14

9. Siviglia 13

10. Alaves 11

11. Getafe 11

12. Osasuna 10

13. Levante 8

14. Vallecano 8

15. Maiorca 8

16. Valencia 8

17. Celta Vigo 7

18. Real Sociedad 6

19. Real Oviedo 6

20. Girona 6

MARCATORI



9 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)

5 reti: Eyong (Levante), Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)

10ª GIORNATA

Real Sociedad - Siviglia (24 ottobre, 21)

Girona - Oviedo (25 ottobre, 14)

Espanyol - Elche (25 ottobre, 16.15)

Athletic - Getafe (25 ottobre, 18.30)

Valencia - Villarreal (25 ottobre, 21)

Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)

Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)

Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)

Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)

Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)