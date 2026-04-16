Flop Liverpool, Sturridge: "Incide ancora la morte di Diogo Jota". E i tifosi si arrabbiano

Non è soltanto il campo a far discutere in casa Liverpool. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative e la recente eliminazione in Champions League contro il PSG, il dibattito si è spostato anche fuori dal rettangolo di gioco, generando una forte reazione tra i tifosi.

Durante un’analisi su Prime Video UK, in seguito alla sconfitta europea, alcuni ex protagonisti come Robbie Fowler, Wayne Rooney, Clarence Seedorf e Daniel Sturridge hanno provato a spiegare il rendimento dei Reds, tirando in ballo anche il tragico impatto della scomparsa di Diogo Jota. Un tema delicato, che secondo Sturridge avrebbe inciso profondamente sul gruppo: “Diogo faceva parte della famiglia. La mente e la performance sono influenzate da tanti fattori, e si vede anche dal linguaggio del corpo”.

Parole che però non sono state accolte positivamente dal pubblico. Sui social si è scatenata una vera e propria bufera, con molti tifosi che hanno giudicato fuori luogo il riferimento alla tragedia. Diversi commenti hanno sottolineato come sia “disgustoso usare la morte di una persona per giustificare risultati deludenti”, mentre altri hanno invitato a concentrarsi esclusivamente sugli aspetti tecnici e tattici.

Il malcontento nasce anche dalle aspettative: dopo investimenti importanti sul mercato, il Liverpool non è riuscito a mantenere standard elevati. E in un clima già teso, ogni parola pesa il doppio.