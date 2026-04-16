Gordon apre all'addio al Newcastle a fine stagione: due big su di lui, ma il prezzo è altissimo

L’estate si avvicina e in casa Newcastle iniziano a emergere i primi interrogativi sul futuro dei big. Tra questi c’è Anthony Gordon, protagonista di una stagione importante e ora al centro di diverse attenzioni di mercato. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l’esterno inglese starebbe valutando seriamente la possibilità di cambiare aria nei prossimi mesi. Una riflessione che nasce anche dal contesto generale del club, già privato la scorsa estate del suo riferimento offensivo Alexander Isak, passato al Liverpool.

Su Gordon si sono mossi club di primo piano: il Bayern Monaco lo considera un obiettivo prioritario e anche l’Arsenal segue con interesse la situazione. Il giocatore, dal canto suo, vorrebbe fare chiarezza sul proprio futuro prima dell’appuntamento con il Mondiale, così da arrivare alla competizione con una situazione definita.

Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte del diretto interessato, ma al Newcastle si aspettano offerte concrete già nelle prime fasi del mercato estivo. La posizione del club resta comunque chiara: con un contratto ancora lungo – quattro anni – servirà una proposta vicina ai 100 milioni per avviare una trattativa.

Numeri e rendimento giocano a favore dell’inglese: 17 gol e 5 assist in 46 presenze stagionali. Prestazioni che lo hanno reso uno dei profili più ambiti in vista della prossima finestra di mercato