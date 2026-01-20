Thomas Frank, ultima chance al Tottenham: si gioca la panchina col Borussia Dortmund

Thomas Frank è sul filo di un rasoio. Separate le strade da Mauricio Pochettino dopo il trionfo in Europa League, il Tottenham ha voltato pagina e ha affidato il timone della squadra nelle mani dell'allenatore danese, che ha lasciato il Brentford per arrivare dagli Spurs. Ma nei primi sei mesi di mandato non ha lasciato grandi impressioni, specialmente in Premier League dove si trova al 14esimo posto in classifica.

Un pelo migliore la situazione in Champions League invece, là dove una vittoria contro il Borussia Dortmund questa sera (ore 21) è vitale per continuare a sperare nella qualificazione diretta alla fase a eliminazione diretta. Ed è questo il crocevia di Frank al Tottenham: "Abbiamo bisogno che tutti ci sostengano dal primo minuto. Soprattutto la squadra, soprattutto i giocatori. Se avremo quel supporto, può succedere qualsiasi cosa. Può succedere la magia".

La posizione di Frank resta seriamente a rischio, nonostante gli sia stata concessa la partita di oggi come crash test: secondo quanto rivelato dalla BBC nelle ultime 48 ore la dirigenza del club inglese ha discusso se proseguire o meno con il tecnico di 52 anni. Da qui è arrivata la decisione di concedergli quantomeno la partita con il Dortmund, mentre i tifosi si sono già rivoltati contro la proprietà. Con tanto di richieste di esonero che non farebbero altro che intensificarsi con l'ennesimo risultato negativo. Una sconfitta stasera e Frank corre il pericolo reale di saltare.