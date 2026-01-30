TMW Tigres, a un passo il colpo in attacco: in chiusura l'ex Udinese Aguirre dall'America

Rodrigo Aguirre è pronto a cambiare maglia restando in Liga MX. L’attaccante uruguaiano dell’America è infatti vicinissimo al trasferimento al Tigres, con l’operazione ormai in fase avanzata. Le parti hanno definito i principali dettagli dell’accordo e la chiusura, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ora è a un passo.

Per Aguirre, tra l'altro ex Udinese, è pronto un contratto di durata triennale, segnale della fiducia che il club di Monterrey ripone nelle sue qualità offensive. Dopo l’esperienza con l’America, il centravanti si prepara a una nuova sfida in uno dei club più ambiziosi del calcio messicano, intenzionato a rinforzare il reparto avanzato in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali.

Restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale, ma l’intesa tra Tigres e giocatore è ormai definita. L’operazione può essere considerata in dirittura d’arrivo.