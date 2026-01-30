Tottenham, Frank ammette: "Volevamo Semenyo. Sono tranquillo, Paratici e gli altri al lavoro"

Alla vigilia della sfida importante contro il Manchester City, Thomas Frank ha fatto luce sulle possibili strategie di mercato del Tottenham e su un obiettivo sfumato negli ultimi giorni. L’allenatore degli Spurs ha infatti confermato che il club aveva individuato in Antoine Semenyo del Bournemouth un rinforzo ideale, prima che l’esterno offensivo prendesse la strada di Manchester per una cifra da 64 milioni di sterline (quasi 74 milioni di euro)

Parlando della sessione invernale, Frank ha sottolineato l’impegno della dirigenza: “Il club lavora senza sosta per cercare di fare del suo meglio per migliorare la squadra, in particolare Johan, Fabio (Paratici, ndr) e Vinai. La famiglia Lewis è estremamente impegnata in questo progetto; vogliono fare tutto”. Poi l’ammissione diretta: “Andrò contro la mia regola solo per una volta: non c’è dubbio che fosse chiaro che il club voleva ingaggiare Semenyo”.

Il tecnico ha però ribadito la necessità di non farsi condizionare da soluzioni affrettate: “Non possiamo essere troppo ossessionati dal breve termine se questo limita il futuro. Questa è la qualità dei giocatori che stiamo cercando”. Guardando avanti, Frank ha ammesso che gennaio resta una finestra complicata e ha già spostato l’orizzonte sull’estate: “Se non riusciamo ora, sarà una grande estate e non ho dubbi che vedremo miglioramenti importanti”.