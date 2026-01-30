Manchester United, Carrick: "Tranquillo per il mercato. Bruno Fernandes? Testa al Fulham"

In casa Manchester United l’attenzione resta divisa tra il rettangolo di gioco e le ultime ore della sessione invernale. Michael Carrick, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sia sulle possibili mosse di mercato sia sulla situazione di Bruno Fernandes, ribadendo un approccio improntato alla calma e alla concentrazione sugli impegni immediati.

Sul fronte trasferimenti, il tecnico ha evitato chiusure nette: “A dire il vero, ci stiamo solo lavorando. Mai dire mai, ovviamente, perché a volte possono succedere tante cose e a volte si possono creare delle situazioni spiacevoli. A volte dobbiamo fare i conti con qualcosa che è fuori dal nostro controllo”. Carrick ha poi aggiunto: “Siamo tranquilli. Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci come squadra e vedremo cosa ci riserveranno i prossimi giorni, ma sono tranquillo”.

I riflettori si sono poi spostati sul futuro del capitano portoghese. Anche in questo caso, l’allenatore ha preferito non alimentare speculazioni: “Non andiamo troppo avanti. Stiamo lavorando per questa partita contro il Fulham, stiamo parlando della finestra di mercato che si chiuderà tra pochi giorni”. E ancora: “Il mio obiettivo principale è arrivare alla partita di domenica contro il Fulham e Bruno è pienamente impegnato. Non ci sono assolutamente problemi”.

Carrick ha infine chiarito che ogni discorso a lungo termine verrà rinviato: “Le questioni future saranno affrontate verso la fine della stagione, ma al momento tutto è positivo. Non c’è motivo di essere altrimenti”. Parole che indicano una linea precisa: prima il campo, poi il resto.