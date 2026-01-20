TMW Torino, Zapata è tornato ad allenarsi con la squadra al Filadelfia dopo il forfait di domenica

Duvan Zapata è tornato a disposizione del Torino, che si sta allenando al Filadelfia: l'attaccante colombiano di 34 anni non è andato nemmeno in panchina nell'ultima gara della Roma, avendo lasciato il ritiro granata a poche ore di distanza dal calcio d'inizio della sfida di campionato a causa di problemi familiari. Zapata è rientrato subito a Bergamo per questa ragione.

Intanto il suo futuro resta ancora enigmatico. Secondo le ultime informazioni raccolte dalla redazione di TMW, Genoa e Pisa starebbero tentando di convincere Zapata a cambiare aria nel mese corrente di gennaio. Di certo il nodo principale è lo stipendio percepito dal giocatore (2,7 milioni), ancora legato al club granata peraltro da un contratto di un anno e mezzo.