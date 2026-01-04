Torna il derby di Parigi, l'OM prova a staccare le inseguitrici: il programma della Ligue 1
La domenica di Ligue 1 sarà caratterizzata dal ritorno dopo 47 anni dall’ultima volta del derby parigino tra PSG e Paris Fc, in programma questa sera 20:45. Ma partiamo con ordine. Ad aprire il turno sarà la sfida del Velodrome tra Olympique Marsiglia e Nantes. Alle 17:15 sei squadre in campo: il Le Havre affronterà l’Angers, il Lorient accoglierà il Metz e il Brest se la vedrà contro l’Auxerre. A chiudere la 17^ giornata, come detto, sarà la stracittadina della capitale francese.
Questo il programma completo della 17^ giornata
Venerdì 2 gennaio
Tolosa - Lens 0-3
Sabato 3 gennaio
Monaco - Lione 1-3
Nizza - Strasburgo 0-1
Lille - Rennes 0-2
Domenica 4 gennaio
Marsiglia - Nantes ore 15:00
Le Havre - Angers ore 17:15
Lorient - Metz ore 17:15
Brest - Auxerre ore 17:15
Paris Saint Germain - Paris FC 20:45
La classifica di Ligue 1
1. Lens – 40 punti (17)
2. PSG – 36 punti (16)
3. Olympique Marsiglia – 32 punti (16)
4. Lilla – 32 punti (17)
5. Lione – 30 punti (17)
6. Rennes – 30 punti (17)
7. Racing Strasburgo – 24 punti (17)
8. Tolosa – 23 punti (17)
9. Monaco – 23 punti (17)
10. Angers – 22 punti (16)
11. Brest – 19 punti (16)
12. Lorient – 18 punti (16)
13. Nizza – 18 punti (17)
14. Paris FC – 16 punti (16)
15. Le Havre – 15 punti (16)
16. Auxerre – 12 punti (16)
17. Nantes – 11 punti (16)
18. Metz – 11 punti (16)
