Torna la Champions, non solo le italiane: le gare della 7^ giornata in programma quest'oggi

Questa sera torna la magia della Champions League, con le prime nove partite della 7^ giornata valida per la fase di campionato della competizione. Scontro tra i vertici della Serie A e della Premier League con il big match a San Siro tra Inter e Arsenal, mentre il Napoli sarà di scena in Danimarca per affrontare il Copenaghen.

Ma oltre alle italiane, il turno inizierà già a partire dalle 16:30 per la sfida tra il Kairat Almaty e il Club Brugge. Si prosegue alle 18:45 quando il Manchester City sarà di scena sul duro campo dei norvegesi del Bodo Glimt. Ore 21:00, invece, l'Olympiakos sfida il Bayer Leverkusen, il Tottenham affronta il Borussia Dortmund e il Villarreal se la vedrà con l'Ajax. A Madrid, il Real, dopo le proteste nel weekend di Liga da parte dei tifosi, se la vedrà con il Monaco. I campioni in carica del PSG, infine, saranno di scena a Lisbona per affrontare lo Sporting.

Questo il programma odierno

Kairat Almaty - Club Brugge ore 16:30

Bodo Glimt - Manchester City ore 18:45

Copenaghen - Napoli ore 21:00

Inter - Arsenal ore 21:00

Olympiakos - Bayer Leverkusen ore 21:00

Real Madrid - Monaco ore 21:00

Sporting Club - Paris Saint Germain ore 21:00

Tottenham - Borussia Dortmund ore 21:00

Villarreal - Ajax ore 21:00

Questa la classifica

Arsenal – 18 (6)

Bayern Monaco – 15 (6)

PSG – 13 (6)

Manchester City – 13 (6)

Atalanta – 13 (6)

Inter – 12 (6)

Real Madrid – 12 (6)

Atlético Madrid – 12 (6)

-----------------------------------

Liverpool – 12 (6)

Borussia Dortmund – 11 (6)

Tottenham – 11 (6)

Newcastle – 10 (6)

Chelsea – 10 (6)

Sporting – 10 (6)

Barcellona – 10 (6)

Olympique Marsiglia – 9 (6)

Juventus – 9 (6)

Galatasaray – 9 (6)

Monaco – 9 (6)

Leverkusen – 9 (6)

PSV Eindhoven – 8 (6)

Qarabağ – 7 (6)

Napoli – 7 (6)

Copenhagen – 7 (6)

-----------------------------------

Benfica – 6 (6)

Pafos – 6 (6)

Union SG – 6 (6)

Atletico Bilbao – 5 (6)

Olympiacos – 5 (6)

Eintracht – 4 (6)

Club Brugge – 4 (6)

Bodø/Glimt – 3 (6)

Slavia Praga – 3 (6)

Ajax – 3 (6)

Villarreal – 1 (6)

Kairat – 1 (6)