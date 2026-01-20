Torna la Champions, non solo le italiane: le gare della 7^ giornata in programma quest'oggi
Questa sera torna la magia della Champions League, con le prime nove partite della 7^ giornata valida per la fase di campionato della competizione. Scontro tra i vertici della Serie A e della Premier League con il big match a San Siro tra Inter e Arsenal, mentre il Napoli sarà di scena in Danimarca per affrontare il Copenaghen.
Ma oltre alle italiane, il turno inizierà già a partire dalle 16:30 per la sfida tra il Kairat Almaty e il Club Brugge. Si prosegue alle 18:45 quando il Manchester City sarà di scena sul duro campo dei norvegesi del Bodo Glimt. Ore 21:00, invece, l'Olympiakos sfida il Bayer Leverkusen, il Tottenham affronta il Borussia Dortmund e il Villarreal se la vedrà con l'Ajax. A Madrid, il Real, dopo le proteste nel weekend di Liga da parte dei tifosi, se la vedrà con il Monaco. I campioni in carica del PSG, infine, saranno di scena a Lisbona per affrontare lo Sporting.
Questo il programma odierno
Kairat Almaty - Club Brugge ore 16:30
Bodo Glimt - Manchester City ore 18:45
Copenaghen - Napoli ore 21:00
Inter - Arsenal ore 21:00
Olympiakos - Bayer Leverkusen ore 21:00
Real Madrid - Monaco ore 21:00
Sporting Club - Paris Saint Germain ore 21:00
Tottenham - Borussia Dortmund ore 21:00
Villarreal - Ajax ore 21:00
Questa la classifica
Arsenal – 18 (6)
Bayern Monaco – 15 (6)
PSG – 13 (6)
Manchester City – 13 (6)
Atalanta – 13 (6)
Inter – 12 (6)
Real Madrid – 12 (6)
Atlético Madrid – 12 (6)
-----------------------------------
Liverpool – 12 (6)
Borussia Dortmund – 11 (6)
Tottenham – 11 (6)
Newcastle – 10 (6)
Chelsea – 10 (6)
Sporting – 10 (6)
Barcellona – 10 (6)
Olympique Marsiglia – 9 (6)
Juventus – 9 (6)
Galatasaray – 9 (6)
Monaco – 9 (6)
Leverkusen – 9 (6)
PSV Eindhoven – 8 (6)
Qarabağ – 7 (6)
Napoli – 7 (6)
Copenhagen – 7 (6)
-----------------------------------
Benfica – 6 (6)
Pafos – 6 (6)
Union SG – 6 (6)
Atletico Bilbao – 5 (6)
Olympiacos – 5 (6)
Eintracht – 4 (6)
Club Brugge – 4 (6)
Bodø/Glimt – 3 (6)
Slavia Praga – 3 (6)
Ajax – 3 (6)
Villarreal – 1 (6)
Kairat – 1 (6)
