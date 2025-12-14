Tottenham affondato, Frank: "Oggi indecisi. Errore Vicario? Il pallone a Gray non è un problema"

Il Tottenham non riesce a mantenere una striscia di risultati utili di fila in Premier League. Nell'incontro fallimentare con il Nottingham Forest oggi (3-0), gli Spurs hanno mancato la possibilità di accorciare il divario con le prime posizioni in classifica e sorpassare in un colpo solo tre squadre, permettendo ai Tricky Trees di respirare lontano dalla zona retrocessione. L’allenatore, Thomas Frank, ha parlato a BBC Match of the Day al termine del match: "Penso che ci siano stati alcuni segnali positivi e passi in avanti nelle ultime tre partite. Oggi però la prestazione e il risultato sono stati negativi", ha riconosciuto. "Questo è stato decisamente un passo indietro. Un pomeriggio molto frustrante".

L'analisi è proseguita: "Avevo buone sensazioni entrando in questa partita. Oggi è sembrato che fossimo indecisi, a metà tra le cose. Dopo l’1-0 è sembrato che fossimo troppo scollegati. Sicuramente non abbiamo vinto abbastanza duelli né seconde palle. E un altro aspetto importante è che abbiamo continuato a perdere il pallone. Questo non aiuta a vincere le partite di calcio", bacchetta i suoi giocatori Frank. "A volte capita semplicemente di avere una brutta giornata, per qualsiasi motivo. Ci sono vari fattori. Abbiamo a che fare con 11 individui che devono essere in sintonia, e questo oggi non è successo. Inoltre abbiamo commesso due errori in occasione dei primi due gol".

Sull’errore di Vicario-Archie Gray in occasione del primo gol regalato: "Penso che abbia reagito abbastanza bene. Ha continuato a chiedere il pallone e ad andare avanti. Il pallone dato ad Archie non è un problema, è solo un semplice rimbalzo, tutte le squadre lo fanno", ha spiegato Frank. "Devi solo controllarlo di prima. Archie imparerà da questo". Quanto invece all'11esimo posto in classifica e una situazione sempre deludente in quest'ottica: "Penso che ci sia pressione su tutti noi a ogni partita. Dobbiamo rendere, ma sono abbastanza sicuro che non sia una questione di un solo uomo. Sarebbe piuttosto grave se dipendesse tutto da me o solo dai giocatori. Ci riprenderemo, questo è certo", la garanzia al termine della dichiarazione.