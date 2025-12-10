Tottenham, Frank soddisfatto dopo il 3-0 allo Slavia: "Buone indicazioni dalla squadra" F

Il Tottenham conquista un importante successo in Champions League battendo 3-0 lo Slavia Praga e consolidando una posizione di forza nel girone. L’allenatore Thomas Frank ha sottolineato la prestazione della squadra, evidenziando spirito, resilienza e controllo della partita.

Sulla gestione dei rigori e dei calciatori incaricati di calciarli, Frank ha spiegato: "Cristian Romero ha semplicemente applicato quanto deciso in anticipo. C’è stato solo un po’ di scambio di battute con Xavi, nulla di più". Il tecnico ha anche parlato della squalifica di Micky van de Ven, definendola "un piccolo aspetto negativo" ma inevitabile.

Sul fronte giovani e prestazioni individuali, Frank ha elogiato Wilson Odobert: "È un giocatore giovane, ha imparato molto oggi. Ha creato buone occasioni, ma deve ancora migliorare nella gestione della pressione e nel proteggere il pallone". Anche Xavi Simons è stato lodato per il lavoro in fase offensiva e difensiva: "Ha prodotto un’altra grande prestazione, con buoni movimenti, accelerazioni e intensità. Il suo impegno è fondamentale per la squadra".

Frank ha evidenziato l’importanza della continuità: "Kudus e Xavi stanno trovando freschezza e incisività, questo è cruciale. Ogni partita, anche pochi minuti, è un’opportunità per mettersi in mostra e contribuire alla squadra". Guardando al futuro, il tecnico ha sottolineato: "Siamo in una posizione forte per qualificarsi, ma ora ci concentriamo sul recupero e sulla preparazione per Nottingham".