Ufficiale Ha eliminato il Milan dalla Champions, ora vola in Messico: Carranza al Necaxa

Il Club Necaxa ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante argentino Julián Simón Carranza, che interrompe il suo prestito al Leicester e lascia subito il Feyenoord. Il giocatore porta con sé un bagaglio internazionale significativo, frutto di esperienze in Europa e negli Stati Uniti.

Originario di Oncativo, in provincia di Córdoba, Carranza ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con il Banfield, debuttando in Primera División. La sua carriera lo ha poi portato molto presto all’estero, dove ha continuato il proprio percorso di crescita in squadre di alto livello. Negli Stati Uniti ha vestito le maglie di Inter Miami e Philadelphia Union, mentre in Europa ha giocato con Feyenoord e Leicester City, accumulando esperienza in campionati competitivi e palcoscenici internazionali.

Il percorso di Carranza include anche numerose competizioni continentali: dalla UEFA Champions League (decisiva la rete che eliminò il Milan dai playoff della scorsa Champions League) alla CONCACAF Champions Cup, passando per la Copa Sudamericana e la Copa Libertadores, esperienze che ne hanno forgiato la maturità e la capacità di incidere in contesti di alto livello.

L’attaccante argentino è già arrivato ad Aguascalientes e si è dichiarato pronto a mettersi a disposizione del tecnico Martín Varini e del suo staff. Con il suo dinamismo, la capacità di finalizzare e l’esperienza internazionale, Carranza rappresenta un rinforzo importante per il Necaxa, che punta a rafforzare il reparto offensivo e migliorare le prestazioni nella stagione in corso.