Ufficiale Escalante riparte dal Cile. L'ex Lazio e Cremonese è stato ingaggiato dal La Serena

Il Deportivo La Serena ha ufficialmente annunciato l’arrivo del centrocampista argentino Gonzalo Escalante, in vista della stagione 2026 della Primera División cilena. Il club granate punta sull’esperienza e sulla leadership del giocatore per rafforzare il reparto centrale e dare maggiore solidità alla squadra dopo un 2025 altalenante.

Escalante, cresciuto nel vivaio di Boca Juniors, ha mosso i primi passi nel professionismo proprio nel club argentino prima di trasferirsi in Europa, dove ha costruito una carriera di primo piano. In Spagna ha vestito le maglie di Eibar, Alavés e Cadice, mentre in Italia ha giocato con Lazio, Catania e Cremonese. Il club cileno ha sottolineato come il centrocampista, oltre al talento tecnico, porti equilibrio tattico ed esperienza internazionale, elementi chiave per affrontare un’annata in cui l’obiettivo è consolidarsi stabilmente nella massima categoria nazionale.

Escalante, classe 1993, era svincolato da agosto dopo aver risolto il contratto con il Cadice.