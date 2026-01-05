Amorim esonerato, il comunicato dello United: "A malincuore ma è il momento di cambiare"

La prima bomba calcistica del nuovo anno scoppia a Manchester. I Red Devils hanno deciso di esonerare Ruben Amorim: una decisione arrivata a causa di risultati deludenti e dopo le parole del tecnico al termine del match pareggiato ieri contro il Leeds, in cui attaccava la dirigenza sul tema mercato.

Questo il breve comunicato di commiato: "Ruben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. Ruben era stato nominato a novembre 2024 e ha guidato la squadra fino alla finale di UEFA Europa League a Bilbao, disputata a maggio. Con il Manchester United attualmente sesto in Premier League, la dirigenza del club ha deciso, seppur a malincuore, che fosse il momento giusto per apportare un cambiamento, offrendo così alla squadra la migliore opportunità di ottenere la miglior posizione possibile in campionato.

Il club ringrazia Ruben per il contributo dato alla società e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher sarà alla guida della squadra nella partita contro il Burnley di mercoledì".