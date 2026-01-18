Tottenham, fiducia (a tempo) a Frank: altra chance all'allenatore, Champions decisiva

Il vento soffia forte sul nord di Londra e non è solo quello dell’inverno. Dopo il ko interno per 2-1 contro il West Ham, in casa Tottenham si è aperta una fase di riflessione profonda sul futuro di Thomas Frank. La sconfitta contro una squadra invischiata nella lotta salvezza ha fatto esplodere una tensione che covava da settimane e ha portato il tema panchina direttamente sul tavolo del consiglio di amministrazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ai piani alti sono in corso valutazioni a 360 gradi: l’idea di fondo resta quella di proseguire con un progetto a lungo termine che includa Frank, ma il clima che si è respirato sabato al Tottenham Hotspur Stadium ha raggiunto livelli mai visti in stagione. All’esterno dell’impianto si sono registrati scontri tra tifosi, mentre sui social è diventato virale un video in cui un sostenitore contesta apertamente la comproprietaria Vivienne Lewis nella zona hospitality.

Il tecnico danese, dal canto suo, ha provato a restare positivo, parlando di un percorso complicato ma in via di miglioramento, paragonato alla manovra lenta di una “superpetroliera”. Parole che però non hanno trovato riscontro nel risultato contro un West Ham reduce da dieci gare senza vittorie. Il momento resta delicato anche perché il club sta attraversando una fase di transizione dopo l’era Levy, con nuovi dirigenti ancora in fase di assestamento. La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi: la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund potrebbe rappresentare uno spartiacque per il futuro immediato degli Spurs.