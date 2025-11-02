Tottenham, Frank ignorato da due giocatori? Lui stigmatizza: "Capisco perché lo chiedete"

Non bastasse la sconfitta rimediata in casa in casa contro il Chelsea (1-0), i tifosi del Tottenham a fine partita hanno assistito ad un siparietto poco simpatico fra l'allenatore Thomas Frank e due suoi giocatori, Micky van de Ven e Djed Spence.

Al fischio finale l'allenatore si è diretto in campo e sembrava invitarli a rimanere in campo, probabilmente per salutare i tifosi. Entrambi però sono parsi decisamente tesi ed hanno scelto di aggirarlo, imboccando il tunnel degli spogliatoi con gesti di plateale disappunto. Spence è sembrato dire qualcosa in risposta, mentre Van de Ven non ha nemmeno salutato il tecnico danese.

Al termine della gara in conferenza stampa è stato chiesto a Frank dell'episodio, ma lui ha stigmatizzato il tutto: "Credo di capire perché fai questa domanda, ma questo non è un problema. Micky van de Ven e Djed Spence hanno fatto bene questa stagione, ed è solo un dettaglio questa cosa". Nessun problema insomma, anche se per l'immagine del successore di Postecoglou non è stato un bel messaggio.

PREMIER LEAGUE, 10ª GIORNATA

Brighton - Leeds 3-0

Burnley - Arsenal 0-2

Crystal Palace - Brentford 2-0

Fulham - Wolverhampton 3-0

Nottingham Forest - Manchester United 2-2

Tottenham - Chelsea 0-1

Liverpool - Aston Villa 2-0

West Ham - Newcastle 3-1

Manchester City - Bournemouth 3-1

Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)

CLASSIFICA

1. Arsenal 25

2. Manchester City 19

3. Liverpool 18

4. Bournemouth 18

5. Tottenham 17

6. Chelsea 17

7. Sunderland 17*

8. Manchester United 17

9. Crystal Palace 16

10. Brighton 15

11. Aston Villa 15

12. Brentford 13

13. Newcastle 12

14. Fulham 11

15. Everton 11*

16. Leeds 11

17. Burnley 10

18. West Ham 7

18. Nottingham 6

20. Wolverhampton 2

*una gara giocata in meno

MARCATORI



13 reti: Haaland (Manchester City)

6 reti: Semenyo (Bournemouth), Mateta (Crystal Palace), Igor Thiago (Brentford) e Welbeck (Brighton)